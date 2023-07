Düster und heiter: Depeche Mode spielen vor 80.000 Fans

Rund ein Jahr nach dem Tod ihres Keyboarders Andrew "Andy" Fletcher ist die Band Depeche Mode erstmals wieder in Berlin aufgetreten.

Die Briten spielten am Freitagabend vor rund 80.000 Fans im ausverkauften Olympiastadion zwei Stunden lang durch. Dabei waren dem Sänger Dave Gahan und dem Gitarristen Martin Gore - beide 61 Jahre alt - der Verlust des Kollegen deutlich anzumerken.

Beide hatten vor allem zu Beginn des Konzerts - bei den düsteren Songs aus ihrem aktuellen Album - sehr ernste Gesichter. Aufs Publikum sprang der Funke erst später über, als die beiden ihre Hits aus früheren Jahren spielten ("Just Can't Get Enough").

Frontman Dave Gahan sprach während des Auftritts zwar wenig, aber dennoch war er sehr agil: Er tanzte, schwang die Hüfte und flitzte die Treppen zur Bühne hinauf. Zum Schluss des Auftritts huschte ihm und Gore dann auch so manches Lächeln über das Gesicht.

Zur aktuellen "Memento Mori" Welttour zählen insgesamt acht Konzerte in Deutschland. Berlin ist die letzte Station. Am Sonntag kommt die Band noch einmal ins Olympiastadion - danach geht es weiter nach Rom.

(dpa)