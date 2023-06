Ostermeier inszeniert erste Oper: "Ich habe lange gezögert"

Theaterregisseur Thomas Ostermeier (54) inszeniert sein erstes musikalisches Bühnenwerk.

Der Künstlerische Leiter der Schaubühne in Berlin führt in dem Werk "Die Dreigroschenoper" Regie, mit dem das bekannte Opernfestival in Aix-en-Provence am Dienstag (4. Juli) eröffnet wird. "Ich habe lange gezögert", sagte Ostermeier der Deutschen Presse-Agentur. Gründe dafür habe es mehrere gegeben. Einer sei die Tradition gewesen, dass alternde Theaterregisseure zur Oper wechseln. Als Beispiel nannte er unter anderen Peter Stein.

Aber auch die besonderen Arbeitsbedingungen und Zwänge hatten ihn zögern lassen - wie kürzere Probezeiten und das Zusammenspiel mit dem Orchester. Doch habe alles sehr gut geklappt. Die "Dreigroschenoper", ein Theaterstück von Bertolt Brecht mit der Musik von Kurt Weill, wird unter der musikalischen Leitung des französischen Chefdirigenten Maxime Pascal und seinem Orchester Le Balcon präsentiert.

Gespielt wird das 1928 in Berlin uraufgeführte Stück von Schauspielern der berühmten Pariser Comédie française, mit denen Ostermeier bereits 2018 in der renommierten Institution für seine Inszenierung von William Shakespeares "Was ihr wollt" zusammengearbeitet hat. Dafür wurde er mit dem "Prix Molière" für die beste Aufführung der Spielzeit ausgezeichnet.

Pascal, der im Sommer auf den Salzburger Festspielen "The Greek Passion" von Bohuslav Martinů dirigiert, habe Ostermeier schon vor mehreren Jahren versucht zu überreden. "Diesmal habe ich zugestimmt, allerdings unter der Bedingung, die "Dreigroschenoper" aufzuführen", erklärte der Schaubühnen-Intendant. Mit einem Brecht-Stück ("Mann ist Mann") wurde Ostermeier auch 1999 auf dem Theaterfestival in Avignon bekannt.

Aus der "Dreigroschenoper" habe er eine politische Revue gemacht. "Ich habe versucht, das epische Theater in die heutige Zeit zu übertragen. Die Darsteller spielen dabei frontal zum Publikum", erklärte er. Und fügte hinzu: Das Werk habe vielleicht etwas von einem Rock-Konzert. Das Festival in der südfranzösischen Stadt findet dieses Jahr zum 75. Mal statt. Es gilt als eines der größten europäischen Opernfestivals.

