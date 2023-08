Ovationen zum Saisonauftakt für Petrenko und Philharmoniker

Mit einem umjubelten Auftaktkonzert sind die Berliner Philharmoniker unter Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko in die neue Saison gestartet.

Mit einem umjubelten Auftaktkonzert sind die Berliner Philharmoniker unter Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko in die neue Saison gestartet. Im Publikum der ausverkauften Philharmonie saßen am Freitagabend unter anderen Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit Ehemann Joachim Sauer, Dirigent Daniel Barenboim, Berlinale-Chef Carlo Chatrian, Schauspieler Ulrich Matthes, Regisseurin Maria Schrader und Berlins Kultursenator Joe Chialo.

Das Programm konnte nicht nur in der Philharmonie selbst erlebt werden. Das rund 90-minütige Konzert des weltberühmten Orchesters wurde live in bundesweit rund 100 Kinos übertragen. Zudem hatten sich Kinos in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden dazugeschaltet.

Die mit "Heroes" überschriebene Spielzeit will Heldinnen und Helden nicht nur in der Musik entdecken. Zugleich soll hinterfragt werden, was sie zu ihren Taten bewegt hat und wie sie heute wirken. Auf dem Programm standen dafür am Freitagabend "Ein Heldenleben" von Richard Strauss (1864-1949) mit der für den Part mit Solovioline gefeierten Vineta Sareika-Völkner und die "Mozart-Variationen" von Max Reger (1873-1916).

Strauss legte mit seinem Werk ein Selbstporträt vor, was ihm den Vorwurf des Größenwahns eingetragen habe. In den einzelnen Teilen der Tondichtung geht es um den Helden selbst, seinen Widersacher, die Gefährtin, seine "Friedenswerke" oder "Weltflucht und Vollendung".

Mit Beginn der neuen Saison geht das Orchester gleich auf Festivalreise. Das Eröffnungsprogramm wird gespielt in Salzburg (27.8.), Luzern (30.8.) und Paris (2.9.). Hinzu kommen Abende mit van Beethoven, Schönberg und Brahms in Salzburg (28.8.), Luzern (31.8.) und Luxemburg (3.9.).

