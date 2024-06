Polkabeats und Elektro-DJ: Fête de la Musique in Brandenburg

Ob Amateure oder Profis: Der Sommer wird in vielen Regionen mit der Fête de la Musique begrüßt. Hunderte Musiker machen mit - unter freiem Himmel und kostenlos. Aber ein Detail ist diesmal anders.

Der Sommer wird mit viel Musik gefeiert: Zahlreiche kostenlose Open-Air-Konzerte sind an diesem Freitag auch in vielen Brandenburger Städten geplant: Zur Fête de la Musique spielen Musikerinnen und Musiker auf öffentlichen Plätzen und meist unter freiem Himmel. Mit dabei sind unter anderem Potsdam, Brandenburg an der Havel, Lübben (Spreewald) und Oranienburg.

"Vom Singer-Songwriter in der Straßenbahn über Hip-Hop im Planetarium bis hin zu Polkabeats auf dem Weberplatz", hieß es in einer Beschreibung des Festes in der Landeshauptstadt. Hunderte Künstler verschiedenster Musikrichtungen haben sich mit Auftritten auf den rund 40 Bühnen angekündigt. Am Freitag gebe es in der Innenstadt "kaum stille Örtchen", so die Veranstalter.

In Lübben gehe es zwischen 16 und 23 Uhr darum, "handgemachte Musik" zu feiern, erklärten die Veranstalter. Die Musik könnte kaum unterschiedlicher sein und reicht von Country über Elektro-DJs bis hin zum klassischen Orchester.

In Brandenburg an der Havel startet das Programm bereits um 12 Uhr an 15 verschiedenen Spielstätten. Vorbei sei das Fest, "wenn der letzte Ton im Basement-Floor des Hauses der Offiziere verklungen ist", hieß es auf der Internetseite der Stadt.

Oranienburg wird am 21. Juni erstmals zu diesem Anlass lokale Künstler, Bands und Musiker auf verschiedenen Bühnen präsentieren. Man wolle nicht nur die lokale Musikszene feiern, sondern auch allen Musikerinnen und Musikern, egal ob Amateur, Semiprofi oder Profi, eine Bühne bieten, erklärte eine Sprecherin der Stadt. "Nur ein bisschen Mut gehört dazu." Auch in anderen kleineren Gemeinden werden an dem Tag Konzerte angeboten.

Die Fête de la Musique stammt aus Frankreich. Sie wurde 1982 vom damaligen Kulturminister Jack Lang ins Leben gerufen, um Straßenmusik zu feiern. Inzwischen sind Initiativen weltweit am 21. Juni mit "Fêtes" dabei. In der Regel beginnt an jenem Tag der kalendarische Sommer - mit der längsten Nacht des Jahres. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Der kalendarische Sommer startet schon am 20. Juni. Gefeiert wird also ein wenig verspätet. Dem Netzwerk "Fête de la Musique Deutschland" zufolge feiern weltweit Menschen in mehr 1000 Städten mit.

