Radtour mit Pop-Chor bis Band-Camps: Brandenburg fördert Pop

Zehn Projekte rund um Popmusik bekommen vom Kulturministerium in diesem Jahr insgesamt 50.000 Euro Fördermittel. Darunter sind eine Fahrradtour mit einem Pop-Chor in Werneuchen (Landkreis Barnim), ein Wettbewerb für junge Musik-Talente in Oderaue (Märkisch-Oderland), Band-Camps für Ältere in Potsdam und das barrierefreie Festivalprogramm "Lebendiges Friedland" (Oder-Spree). Kulturministerin Manja Schüle (SPD) warb am Sonntag laut Ministerium dafür: "Mit dem Innovationsfonds Pop können wir tolle, neue Vorhaben und Veranstaltungen aus unserem Land unterstützen. Ich freue mich auf frische Musikprojekte aus Brandenburg, denn: Pop rocks!"

(dpa)