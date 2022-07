Renommiertes Indie-Festival bekommt deutschen Ableger

Das angesehene Online-Musikmagazin "Pitchfork" ruft ein deutsches Festival ins Leben.

Vom 4. bis 6. November treten experimentelle Musikerinnen, DJs und Indierock-Bands wie Squid, Dehd oder I. Jordan in verschiedenen Clubs in Berlin auf, wie "Pitchfork" am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Für die Konzerte können Besucherinnen und Besucher einzelne Tickets kaufen. Das Magazin veranstaltet seit einigen Jahren bereits in den USA und anderen europäischen Ländern berühmte Musikfestivals.

"Pitchfork" ist eines der weltweit bekanntesten Online-Magazine für Indiemusik. Bereits seit über 20 Jahren werden dort Rezensionen und Neuigkeiten aus dem Musikbereich veröffentlicht.

(dpa)