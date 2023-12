Rolf Zuckowski will für die Enkel optimistisch bleiben

Optimistisch bleiben im Angesicht der Weltlage: Liedermacher Rolf Zuckowski nimmt sich dafür seine eigenen Eltern als Vorbild.

"Ich bin ein Nachkriegskind und unsere Eltern und Großeltern haben uns mit viel Optimismus aufgezogen", sagte der "In der Weihnachtsbäckerei"-Sänger (76) im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. "Nach dieser ganz großen Weltkriegslage haben sie gesagt, es muss besser werden, es wird besser." Angesichts aktuell mehrerer Kriege in der Welt seien bei ihm die Zweifel aber besonders groß. Jetzt wolle er als Großvater für seine Enkelkinder optimistisch bleiben. "Ich muss für meine Enkelkinder optimistisch bleiben, dass es gut ist, dass sie in dieser Welt sind."

(dpa)