Schlagersängerin Beatrice Egli hört privat gerne Klassik

Schlagersängerin Beatrice Egli (34) hört gerne zum Entspannen klassische Musik.

"Ich liebe die Klassik, weil ich da komplett den Kopf ausschalten kann und nicht gleich schon selber an die Musik denke", sagte die Schweizerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Gerade deutschsprachige Musik hört Egli "in allen ihren Facetten".

Mal sei es Hip-Hop, mal Rock oder auch Pop. "Ich höre am allerliebsten komplett querbeet. Und natürlich höre ich auch Schlager. Ich liebe die Musik. Ich mache sie nicht nur gerne, ich höre sie auch gerne", sagte die 34-Jährige.

(dpa)