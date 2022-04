Musik

15:00 Uhr

Symphonie-Orchester will "keine fertigen Antworten"

Der Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Robin Ticciati in Berlin.

In der Saison 2022/2023 will das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin "das Verhältnis von Klang und Spiritualität, die Frage nach der Wirkmacht von Musik und dem, was Menschen durch sie empfangen und erfahren" analysieren.