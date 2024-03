Bärlauchsaison in Berlin und Brandenburg in vollem Gange

Bärlauchsammler kommen in Berlin und Brandenburg aktuell wieder auf ihre Kosten.

Seit etwa zwei Wochen sei wieder Bärlauchsaison, sagte eine Sprecherin des Naturtschutzbundes (Nabu) in Brandenburg am Dienstag. Bärlauch treibe in Abhängigkeit der Temperaturen aus. Ende Februar bis Anfang März sei eine typische Zeit. Sammler fänden den Bärlauch an feuchten, schattigen und nährstoffreichen Standorten - häufig in Laub- oder Mischwäldern.

Die Sprecherin betonte, dass Sammler vorsichtig sein sollten. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr mit den giftigen Pflanzen Maiglöckchen und Herbstzeitlose. Diese könnten auch vereinzelt zwischen dem Bärlauch stehen. "Deshalb jedes Blatt und jede Pflanze gründlich auf ihre Merkmale hin untersuchen", führte die Sprecherin aus. Auch der typische Knoblauchgeruch sei ein Erkennungszeichen des Bärlauchs.

Der Bärlauch (Allium ursinum) ist eine bekannte Gemüse-, Gewürz- und Heilpflanze, die mit Schnittlauch, Zwiebeln oder auch Knoblauch verwandt ist.

(dpa)