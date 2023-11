Urteil aus Karlsruhe nicht auf Berlin übertragbar

Das Bundesverfassungsgericht hat den zweiten Nachtragshaushalt 2021 im Bund gekippt. Dabei ging es um die Finanzierung von Klimaschutz. Was heißt das für die Pläne für ein solches Sondervermögen in Berlin?

Die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen will das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt 2021 eingehend prüfen. Das teilte eine Sprecherin der Finanzverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit. Nach einer ersten Einschätzung aus dem Ressort von Finanzsenator Stefan Evers ( CDU) sind die zentralen Argumente der Entscheidung aus Karlsruhe nicht auf das Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro anwendbar, mit dem der schwarz-rote Senat Klimaschutzmaßnahmen finanzieren will.

Finanzverwaltung weist auf Unterschiede beim Vorgehen von Berlin hin

"Grundsätzlich hat sich das Bundesverfassungsgericht zu einer Reihe sehr spezifischer Sachverhalte geäußert, die sich auf den konkreten Fall des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 des Bundes beziehen", sagte die Sprecherin. "Das Urteil kann nicht auf die Regelungen im Land Berlin übertragen werden." Mit Blick auf die Ausgestaltung des jeweiligen Sondervermögens gebe es grundlegende Unterschiede zwischen der Vorgehensweise des Bundes und des Landes Berlin.

Unter anderem gebe es in Berlin keine rückwirkende Änderung des Haushaltsplans nach Ablauf des Haushaltsjahres, keine Umwidmung der eingeräumten Kreditermächtigung für neue Zwecke, keine Bezugnahme allein auf den Klimawandel als Auslöser der außergewöhnlichen Notsituation, so die Sprecherin. In Berlin sei auf den Schock des Ukrainekriegs und dessen Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Strukturwandel in Verbindung mit einer ausgeprägten Finanzschwäche des Landes Bezug genommen worden.

"Damit sind die wesentlichen Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts nicht auf das Berliner Sondervermögen "Klimaschutz, Resilienz und Transformation" anwendbar."

Verfassungsgericht erklärt Nachtragshaushalt für nichtig

Das Bundesverfassungsgericht hat den zweiten Nachtragshaushalt 2021 am Mittwoch wegen Verstoßes gegen Ausnahmen bei der Schuldenbremse für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Mit der Etatänderung wollte die Bundesregierung Kredite in den Klimaschutz investieren, die ursprünglich für Corona-Maßnahmen gedacht waren. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte gegen das Umschichten geklagt. (Az. 2 BvF 1/22)

"Ungeachtet der Tatsache, dass das Urteil nicht unmittelbar auf die Regelungen im Land Berlin übertragen werden kann, werden wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sorgfältig daraufhin analysieren, welche Auswirkungen es auf die Ausgestaltung des Sondervermögens in Berlin haben könnte", so die Sprecherin der Finanzverwaltung.

(dpa)