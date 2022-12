Vattenfall: Warmwasserversorgung wieder hergestellt

Nach dem Rohrschaden an einer oberirdischen Leitung im Berliner Norden ist die Warmwasserversorgung in allen betroffenen Haushalten wieder hergestellt.

Es seien keine Fälle bekannt, in denen die Heizung noch nicht funktioniere, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns Vattenfall am Dienstagmorgen. Das Problem war demnach ein Korrosionsschaden an einer Schweißnaht, der am Montagabend bei Bauarbeiten im Bereich der Storkower Straße entdeckt worden sei. Tausende Haushalte waren daraufhin zeitweise ohne warmes Wasser.

Gegen 21.30 Uhr waren die Reparaturarbeiten laut Sprecher beendet. Bis die Heizung überall wieder lief, dauerte es jedoch einige Stunden. Zuvor hatte RBB24 über den Ausfall der Wärmeversorgung berichtet. Nicht genau sagen lasse sich Vattenfall zufolge weiterhin, wie viele Haushalte genau betroffen waren. RBB24 nannte am Abend eine Zahl von 35 000. Diese wollte der Vattenfall-Sprecher weiterhin nicht bestätigen.

(dpa)