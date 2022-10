Termine für Sondersitzungen des Abgeordnetenhauses stehen

Die Termine für die angekündigten beiden Sondersitzungen des Berliner Abgeordnetenhauses im November stehen fest.

Wie die Parlamentsverwaltung am Mittwoch mitteilte, kommen die Abgeordneten am 10. November zur ersten Lesung des Nachtragshaushaltes zusammen. Beschlossen werden soll der Etat dann nach der zweiten Lesung am 14. November. Die Sondersitzungen des Hauptausschusses, in denen der Etat inhaltlich vorbereitet wird, sind für den 9. und 10. November geplant.

Mit dem Nachtragshaushalt, dessen genaues Volumen noch nicht feststeht, sollen das bis zu 1,5 Milliarden Euro schwere Energie- Entlastungspaket des Landes sowie der Landesanteil an Hilfspaketen des Bundes für Bürger und Unternehmen finanziert werden. Der Senat will den Entwurf am 1. November verabschieden, dann soll er im Eiltempo vom Parlament beraten und beschlossen werden.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte die Eile auch mit möglichen Unwägbarkeiten im Hinblick auf das am 16. November anstehende Urteil des Verfassungsgerichtshofs über die Gültigkeit der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September 2021 begründet. Bei einer mündlichen Verhandlung Ende September diesen Jahres hatte das Gericht bereits deutlich eine komplette Wiederholung in Betracht gezogen und diese vorläufige Einschätzung mit zahlreichen Wahlfehlern begründet. Sollte das Gericht dem in seinem Urteil folgen, müsste die Wiederholungswahl bis Mitte Februar stattfinden.

(dpa)