Wegner kündigt Reise nach Tel Aviv an

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner reist in der kommenden Woche nach Tel Aviv.

Bei einem Besuch vom 5. bis 7. Februar will er sich über die aktuelle Lage in Israel und der Region informieren, wie der CDU-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus ankündigte.

Geplant sind Gespräche unter anderem mit seinem Tel Aviver Amtskollegen und Vertretern der Stadtgesellschaft. Dabei werde es auch einen ersten Austausch gehen, um die geplante Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Tel Aviv vorzubereiten. Ziel der Reise sei, deutlich zu machen, dass nach dem Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel am 7. Oktober Berlin eng an der Seite Israels stehe und alle gemeinsam hofften, dass die Kriege sowohl in Israel als auch im Gazastreifen schnellstmöglich endeten.

(dpa)