vor 54 Min.

Ein Monat 9-Euro-Ticket: Nachfrage bleibt auch für Juli hoch

Wochenendreisende steigen am Bahnhof Gesundbrunnen in einen überfüllten Regionalexpress.

Im ersten 9-Euro-Ticket-Monat kam der Nahverkehr in Berlin und Brandenburg an manchen Tagen an die Belastungsgrenze. Trotzdem bleibt die Nachfrage nach dem Angebot hoch - und der Verkehrsverbund VBB sieht Grund zur Zuversicht.