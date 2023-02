280 alte Bäume sollen Ausbau der Landesstraße 401 weichen

Für den geplanten Ausbau der Landesstraße 401 in Zeuthen und Eichwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) sollen 282 Straßenbäume gefällt werden.

Das teilte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag mit. Ein Ersatz sei aber geplant, hieß es. In Zeuthen sollen 252 Bäume dem Vorhaben weichen, in Eichwalde sind es 30.

Das Alter der Bäume, die gefällt werden sollen, gab das Ministerium mit 80 bis 100 Jahre an. Welche Baumarten neu gepflanzt werden sollen, werde mit den Gemeinden und Fachbehörden abgestimmt. Dabei sollen die neuesten Erkenntnisse berücksichtigt werden.

Wie es in der Anfrage aus der SPD-Fraktion weiter heißt, stelle der alte Straßenbelag für Hunderte Anwohner in Zeuthen und Eichwalde eine ständige Lärmbelästigung dar. Schlecht ausgebaute Gehwege und eine unübersichtliche Parksituation seien ständige Gefahrenquellen für alle Verkehrsteilnehmer. Trotz jahrelanger Planung sei noch immer nicht mit dem Ausbau der L 401 begonnen worden.

Nach Auskunft des Ministerium soll die Ausführungsplanung des Bauabschnitts in Eichenwalde vom zweiten Quartal dieses Jahres an erarbeitet werden. Das Planfeststellungsverfahren für die L 401 in Zeuthen solle voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

