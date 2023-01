Waldbrandschutz: Bund erstellt Risikoanalyse

Das Bundesbauministerium will zum Schutz vor Waldbränden eine Risikoanalyse für besonders gefährdete Orte in Waldnähe erstellen.

Das kündigte Bundesbauministerin Klara Geywitz ( SPD) bei einem Waldbrandgipfel der Landesregierung am Donnerstag in Potsdam an. Hintergrund ist die Gefährdung von Siedlungen in Brandenburg, die nah am Wald oder im Wald liegen. Kommunen sollen dann etwa bei der Ausweisung von Baugebieten auf Abstände zum Wald achten.

Der Bund werde mit seinen zur Verfügung stehenden Daten eine Risikoanalyse machen und Brandenburg zu Verfügung stellen, sagte Bundesbauministerin Geywitz. So soll klarer werden, welche Kommunen besonders gefährdet seien. Eine landeseinheitliche Lösung etwa mit einer Festlegung von Abstandsregelungen sei nicht sinnvoll. Im Sommer 2022 mussten Menschen in Brandenburg - etwa im Elbe-Elster-Kreis - wegen Waldbränden ihre Häuser zur Sicherheit räumen.

(dpa)