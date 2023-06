Naturschutz

17:44 Uhr

Nach Umweltkatastrophe 2022: Lemke kommt zur Oder-Konferenz

Artikel anhören Shape

Vor der Oder-Konferenz trifft sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke mit Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (beide Grüne) sowie dem Umweltminister Mecklenburg-Vorpommerns, Till Backhaus (SPD), am Montagabend in Schwedt an dem Grenzfluss.

Nach Angaben des Ministeriums soll es bei dem Treffen darum gehen, mit welchen Maßnahmen die Oder zukünftig besser geschützt werden kann. Bei der Oder-Konferenz am darauffolgenden Tag soll der Schutz des Ökosystems Oder thematisiert werden. Dabei gehe es nach Angaben des Umweltministeriums um die Auswirkungen der Klimakrise und der Verschmutzung auf den Fluss. Im vergangenen Sommer war es in der Oder zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. Experten in Deutschland und Polen kamen zu dem Schluss, dass höchstwahrscheinlich die toxische Wirkung der Algenblüte den Tod der Fische verursacht hatte. (dpa)

Themen folgen