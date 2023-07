Welt-Ranger-Tag: Naturwächter empfangen israelische Kollegen

Vor über 30 Jahren waren Ranger aus Brandenburg gemeinsam mit bayrischen Kollegen die ersten hauptamtlichen Naturwächter. Heute sind sie weltweit vernetzt und haben einen eigenen Gedenktag.

Sie bewachen Natur, sind Landschaftspfleger und Umweltlehrer - die weltweit 300.000 bis 500.000 Ranger. Der internationale World Ranger Day an diesem Montag beleuchtet ihre Arbeit und die unterschiedlichen Voraussetzungen, unter denen sie sich auf allen Kontinenten für die biologische Vielfalt einsetzen. An diesem Freitag erwarten die 89 Brandenburger Rangerinnen und Ranger der Naturwacht Besuch aus Israel.

Sechs Kollegen aus dem Wüstenstaat bereisen in den kommenden Tagen im Rahmen eines Austauschprogramms einige der 15 märkischen Großschutzgebiete. Damit wollen die Brandenburger Naturschützer auch ihre Verbundenheit mit der "weltweiten Ranger-Familie" unterstreichen, wie Naturwacht-Sprecher Johannes Müller der dpa sagt.

Bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt habe man ähnliche Themen. Eines davon ist die Mittelmeerroute beim Vogelzug, die über Israel führt. Die israelischen Ranger sorgen laut Naturwacht für störungsfreie Rastplätze von Hunderttausenden Zugvögeln, darunter viele Brutvögel aus Brandenburg. Dazu zählt neben dem Weißstorch auch der vom Aussterben bedrohte Schreiadler, auch "Pommernadler" genannt. Seinen Namen verdankt er dem markantem Balzruf am Brutplatz.

Die israelischen Ranger haben auf ihrer Brandenburgreise ein dichtes Programm. Neben dem Naturpark Nuthe-Nieplitz besuchen sie in Begleitung ihrer märkischen Kollegen den Natur- und Sternenpark Westhavelland sowie das Unesco-Biosphärenreservat Spreewald.

Auch über die Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen wollen sich die Gäste bei ihrem Besuch informieren - ein Schwerpunkt der Brandenburger Naturwächter. Rund ein Viertel ihrer Arbeitszeit wenden sie nach eigenen Angaben für Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung auf. "Das können wir hier auch leisten, im Vergleich zu Deutschland ist der globale Süden viel schlechter aufgestellt", berichtet Müller.

Was er meint, ist das gravierende Problem Wilderei, das den Naturschützern in anderen Ländern zu schaffen macht. Ranger-Einsätze sind mitunter lebensgefährlich. "Wilderei ist leider auch in Israel ein großes Thema", erinnert sich Britta Schmidt, Leiterin der Naturwacht Brandenburg an ihren letzten Besuch dort.

Ein Drittel der 150 Rangerinnen und Ranger, die im vergangenen Jahr starben, kam laut der International Ranger Federation (IRF) bei Auseinandersetzungen mit Wilderern ums Leben. Die Rangerinnen und Ranger in Israel seien deshalb eher wie Polizisten ausgestattet und würden auch eine Schusswaffe tragen, erzählt Sprecher Müller.

Am "Welt-Ranger-Tag" - immer am 31. Juli - soll auf die wichtige Arbeit der Ranger für den Schutz des Natur- und Kulturerbes aufmerksam gemacht werden. Zudem wird der Ranger gedacht, die während ihres Dienstes verletzt oder getötet wurden.

Die Arbeit von Rangerinnen und Rangern in Brandenburg gilt bis heute als Pionierarbeit. 1991 wurden rund 200 Menschen als Naturwächter eingestellt - zunächst als großangelegte Arbeits-Beschaffungs-Maßnahme (ABM). Deutschlandweit habe damals nur der Nationalpark Bayerischer Wald Ranger etabliert, das sei Vorbild für Brandenburg gewesen, erzählt Müller. Heute sind in Brandenburg knapp 90 Menschen hauptamtlich bei der Naturwacht beschäftigt - und es gibt rund 350 Ehrenamtler.

Die Ranger sind auf rund 9000 Quadratkilometern unterwegs - das ist ein Drittel der Landesfläche. Die Fläche beinhaltet einen Nationalpark, drei Biosphärenreservate und elf Naturparks.

(dpa)