Initiative gegen Einsamkeit bringt Experten zusammen

Eine bundesweite Initiative will sich verstärkt gegen die Einsamkeit vieler Menschen einsetzen und Fachleute näher zusammenbringen.

An diesem Mittwoch ist eine Online-Auftaktveranstaltung für das Netzwerk "GemEinsamkeit" geplant, teilte Mitinitiator Jannis Kuhlencord mit. Die Initiative will unter anderem Forschung zum Thema Einsamkeit zugänglicher machen, die Einsamkeit als Tabuthema in der Gesellschaft entstigmatisieren und über die gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit aufklären.

Geplant sei etwa, die Menschen in Deutschland in diesem Jahr mit einer größer angelegten Kampagne nach britischem Vorbild für das Thema zu sensibilisieren, sagte Kuhlencord der Deutschen Presse-Agentur. Schätzungen zufolge hätten etwa acht Millionen Menschen in Deutschland mit chronischer Einsamkeit zu kämpfen.

Außerdem sei eine Veranstaltungsreihe geplant, die zeigen solle, dass das Thema nicht nur ältere Menschen betrifft. Auch Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderungen oder auch pflegende Angehörige seien mitunter von Einsamkeit betroffen. Und schließlich plane die Initiative auch eine Austauschplattform im Internet, so Kuhlencord. Dort sollen sich Akteure auf Augenhöhe austauschen können.

"Diese Initiative füllt eine klaffende Lücke in Deutschland: Datenmangel und Intransparenz zum Thema Einsamkeit, die fehlende Vernetzung der Aktiven im Kampf gegen soziale Isolation sowie das erforderliche politische Engagement zu diesem Thema", so Elke Schilling, Co-Initiatorin und Silbernetz-Gründerin. Silbernetz aus Berlin bietet einsamen älteren Menschen bundesweit Gesprächsmöglichkeiten über die Hotline des Silbertelefons.

Bei der Auftaktveranstaltung werden am Mittwoch ab 17.00 Uhr unter anderem Experten aus Wissenschaft, von Verbänden und Gesundheitsorganisationen sprechen. Interessenten können sich kostenlos anmelden.

