Neukölln

vor 53 Min.

Nach Streit im U-Bahnhof: Mann greift Gegner mit Reizgas an

Artikel anhören Shape

Ein Mann hat am U-Bahnhof Leinestraße in Berlin-Neukölln in der Nacht zum Sonntag einen anderen Mann mit Reizgas angegriffen.

Die beiden hatten sich vorher gestritten, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Der Angegriffene wurde demnach durch das Reizgas verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen aufgreifen und ermittelt nun wegen Körperverletzung. (dpa)

Themen folgen