Fünfköpfige Gruppe greift 17- und 19-Jährigen an

Fünf Männer haben in Neuruppin einen 17- und einen 19-Jährigen mit Pfefferspray und einer Schreckschusswaffe angegriffen.

Der 19-Jährige kam mit Verletzungen durch das Reizgas ins Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Nord am Mittwoch mitteilte. Die beiden 17- und 19-Jährigen hatten sich demnach am Dienstagabend an einem Sportplatz aufgehalten, als die fünfköpfige Gruppe dazukam - darunter ein 26 Jahre alter polizeibekannter Mann.

Die Gruppe soll den 17-Jährigen festgehalten und geschlagen haben, hieß es. Einer habe den 19-Jährigen dann mit Pfefferspray angegriffen und der 26-Jährige habe ihn mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Polizisten beschlagnahmten Reizgas und Waffe und nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest.

(dpa)