Polizei: Bauern-Protest läuft gesittet ab

Die Polizei im Norden Brandenburgs hat das Vorgehen der protestierenden Landwirte bei ihren Straßenblockaden als weitgehend friedlich und kooperativ bewertet.

"Wir merken schon, dass alles sehr gesittet abläuft. Man ist auch mit Augenmaß dabei", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Joachim Lemmel, am Vormittag in Neuruppin. Es kam aber auch zu einzelnen Zwischenfällen, weil Autofahrer versuchten, doch an den Sperrungen vorbeizukommen.

Die Autobahn 24 im nördlichen Brandenburg war am Montagvormittag dicht, weil Bauern mit ihren Traktoren die Auffahrten blockierten. Auch an vielen anderen Orten war kein Durchkommen mehr. "Die Autobahnen werden wohl eher verwaist sein, weil kaum einer drauf kommt", sagte Lemmel.

Mitunter kam es auch zu Streitereien mit Autofahrern. Es gab laut Polizeidirektion Nord bislang drei Verkehrsunfälle. Ein Autofahrer habe mit seinem Wagen etwa versucht, durch die Absperrung zu kommen und Leute wegzuschieben. Eine Person sei leicht verletzt worden. "Das sind aber Einzelfälle", sagte der Polizei-Sprecher. Rettungskräfte und Pflegedienste hätten die Sperrungen passieren können.

