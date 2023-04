Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen in Berlin-Tempelhof einen Motorradfahrer verletzt.

Dieser war am Freitagabend auf dem Werner-Voß-Damm in Richtung Adolf-Scheidt-Platz unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am Hessenring bog demnach das Auto eines 26-Jährigen nach rechts in den Werner-Voß-Damm ab. Der Wagen rammte dabei das Motorrad, der 33-jährige Mann stürzte zu Boden. Er kam mit Beckenverletzungen auf eine Krankenhausstation. Der Autofahrer und seine Mitfahrer blieben unverletzt.

(dpa)