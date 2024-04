Ammoniak auf Berliner Firmengelände ausgetreten

Austretendes Ammoniak auf einem Betriebsgelände in Berlin-Bohnsdorf (Treptow-Köpenick) hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Nachmittag vor Ort, sagte ein Sprecher. Auch Spezialkräfte der Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Eine Person sei leicht verletzt worden und kam in ein Krankenhaus, teilte die Feuerwehr bei X mit. Demnach hatten Einsatzkräfte am Nachmittag neben Ammoniak weitere Substanzen in der Halle entdeckt. Deren Herkunft und Verwendung ermittle nun die Polizei. Eine Gefährdung von Anwohnern bestand zunächst nicht.

(dpa)