Mehrere Autos brennen in Berlin-Halensee

Mehrere Autos haben in der Nacht zu Montag in Berlin-Halensee gebrannt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie die Beamten in Berlin am Morgen mitteilten. Kurz vor Mitternacht hatte ein Anwohner demnach die Feuerwehr zu einem brennenden Auto gerufen, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte. Die Flammen beschädigten laut Polizei zwei weitere Fahrzeuge, die in der Nähe geparkt waren. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Menschen wurden demnach nicht verletzt.

(dpa)