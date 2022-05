Feuer in Lagerhalle in Beeskow: 69-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) ist ein 69 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Aus zunächst unbekannter Ursache brach am Montagmorgen in der Lagerhalle in der Radinkendorfer Straße ein Feuer aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die "MOZ" online darüber berichtet.

(dpa)