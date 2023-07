Weltkriegsbombe in Marzahn gefunden: Entschärfung später

Bei Bauarbeiten in Berlin-Marzahn ist am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Wie ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage mitteilte, soll sie an diesem Donnerstag entschärft werden. Die Weltkriegsbombe wurde auf einem Gelände am Geraer Ring gefunden. Sie liege sicher, Anwohner bräuchten sich keine Sorgen machen, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)