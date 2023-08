Zwei tödliche Unfälle auf den Straßen von Märkisch-Oderland

Ein 31 Jahre alter Lastwagenfahrer ist im Landkreis Märkisch-Oderland gegen einen Baum gefahren und gestorben.

Ein 31 Jahre alter Lastwagenfahrer ist im Landkreis Märkisch-Oderland gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 168 zwischen Heckelberg und Tiefensee unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Lastwagen kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der 31-Jährige wurde durch den Zusammenstoß aus dem Führerhaus geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein 58 Jahre alter Autofahrer musste dem verunglückten Lastwagen ausweichen, kam ebenfalls von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. Der Autofahrer blieb unverletzt und er konnte sich selbst befreien. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht zu Dienstag.

Es war nicht der einzige tödliche Unfall am Montag im Landkreis Märkisch-Oderland. Ein 19-Jähriger ist mit seinem Transporter ebenfalls frontal gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Montagnachmittag auf der Landstraße 35 aus Platzfelde kommend Richtung Dannenberg unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen plötzlich von der Fahrbahn abkam. Dabei wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt. Noch am Unfallort erlag er seinen schweren Verletzungen.

(dpa)