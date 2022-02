Nur 1:1 gegen Verl: Viktoria nähert sich der Abstiegszone an

Viktoria Berlin hat sich trotz des ersten Punktgewinns in diesem Jahr den Abstiegsplätzen der dritten Fußball-Liga weiter angenähert.

Viktoria Berlin hat sich trotz des ersten Punktgewinns in diesem Jahr den Abstiegsplätzen der dritten Fußball-Liga weiter angenähert. Im Kellerduell gegen den SC Verl kam die Mannschaft von Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus und liegt als Tabellen-15. mit 27 Zählern gerade noch zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, den die Ostwestfalen belegen.

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark hatte Enes Küc den Aufsteiger in der dritten Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht, Joel Grodowski erzielte drei Minuten vor dem Ende den Ausgleich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hielt Viktoria-Torhüter Julian Krahl noch einen Foulelfmeter von Leandro Putaro.

Muzzicato ersetzte Moritz Seiffert, Lucas Falcao und den gesperrten Patrick Kapp durch Christopher Theisen, Neuzugang Martin Gambos und Alexander Hahn. Viktoria erwischte einen guten Start. Nachdem Brooklyn Ezeh nach einer Ecke im Strafraum gefoult wurde, ließ sich Küc die Chance zu seinem zweiten Saisontreffer nicht entgehen und verwandelte den fälligen Strafstoß sehr souverän.

Anschließend wurden die Gäste aktiver und drängten die Berliner, die bedingt durch zahlreiche Corona-Infektionen erst in dieser Woche das Mannschaftstraining mit mehr als 15 Spielern durchführen konnten, in ihre eigene Hälfte, ohne dabei große Torgefahr zu erzeugen.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie weitgehend. In Unterzahl mussten die Gastgeber die letzten 20 Minuten angehen, nachdem Gambos in der 68. Minute mit Gelb-Roter Karte vom Platz geschickt wurde. Viktoria verteidigte den Vorsprung, musste aber kurz vor Schluss den Ausgleich durch Grodowski hinnehmen. Krahl bewahrte dann mit seinem dritten gehaltenen Elfmeter in dieser Spielzeit die Berliner vor der Niederlage.

© dpa-infocom, dpa:220213-99-108958/3 (dpa)