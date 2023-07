13-jähriger narrt Polizeibeamte: Fahndung läuft weiter

Ein 13-Jähriger, der am Sonntag mit dem Auto seines Großvaters aus Glienicke auf Tour gegangen ist, wird weiter von der Polizei gesucht.

In der Nacht zum Dienstag sei der Junge zwar kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A24 von einer Streife entdeckt worden, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Beamten hätten sich mit ihrem Wagen vor das Auto des Ausreißers gesetzt und versucht, diesen zwischen Fehrbellin und Kremmen auf den Rastplatz Linumer Bruch zu lotsen. Der Junge sei den Beamten zunächst gefolgt, habe dann aber auf der Einfahrt zum Rastplatz Gas gegeben und sei in Richtung Berlin davongefahren, berichtete die Sprecherin.

Der 13-Jährige aus dem Landkreis Oberhavel war am Wochenende bei seinem Opa zu Besuch in Glienicke und hatte die Autoschlüssel an sich. Nach Angaben der Sprecherin lebt der Junge in einer Unterkunft der Jugendnothilfe und ist nun schon zum achten Mal ausgerissen. Der 13-Jährige sei wegen verschiedener Straftaten polizeibekannt.

(dpa)