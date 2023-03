53-Jähriger Fahrer verliert Kontrolle über Lastwagen

Ein 53-jähriger Fahrer ist in der Nähe von Nassenheide (Landkreis Oberhavel) mit seinem Lastwagen ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen.

Der Mann war am frühen Mittwochmorgen auf der B 96 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Aussagen des Lastwagenfahrers sei es glatt auf der Fahrbahn gewesen. Der mit Milch beladene Lastwagen kam von der Straße ab und kippte zur Seite. Der 53 Jahre alte Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Bergungsarbeiten war die B 96 zeitweise voll gesperrt. Zwei Tankfahrzeuge mussten zunächst die Milch aus dem Lastwagen abpumpen, bevor dieser wieder aufgerichtet werden konnte.

(dpa)