Gut 150.000 Euro Schaden durch Scheunenbrand

Beim Brand einer Scheune in Falkenthal (Oberhavel) ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 155.000 Euro entstanden.

Das Feuer habe am Samstag auch eine benachbarte Scheune leicht beschädigt, bevor die Flammen von der Feuerwehr gelöscht werden konnten, berichtete die Polizei am Sonntag. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer in der Waschküche der Scheune ausgebrochen, so dass der Verdacht eines technischen Defekts als Brandursache bestehe. Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

