Ireen Sheer erhält Schlager-Radio-Preis für Lebenswerk

Die Schlagersängerin Ireen Sheer wird für ihr Lebenswerk geehrt.

Der 74 Jahre alten Künstlerin wird der Schlager-Radio-Preis beim Schlagerhammer am 5. August im Schlosspark in Oranienburg (Oberhavel) überreicht, wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte. "Seit mehr als 50 Jahren steht Ireen Sheer auf der Bühne und hat sich auch international einen Namen gemacht", sagte Schlager-Radio-Senderchef Oliver Dunk. Die deutsch-britische Sheer wurde unter anderem mit den Titeln "Goodbye Mama" oder "Feuer" bekannt. Mit dem Schlager-Radio-Nachwuchspreis wird die 23 Jahre alte Sängerin Marie Reim geehrt.

(dpa)