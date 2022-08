Mann bei Badeunfall ertrunken: Suche mit Booten und Tauchern

Ein 86-Jähriger ist bei einem Badeunfall im Nieder Neuendorfer See bei Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) ertrunken.

Der Mann sei am Mittwochabend schwimmen gegangen und nicht zur gewohnten Zeit zurückgekehrt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin meldete seine Ehefrau den Mann als vermisst. Die Schuhe des Mannes standen demnach noch am Ufer, doch er war nicht zu sehen. Mit Booten und Tauchern wurde nach ihm gesucht. Gegen 23.15 Uhr wurde er leblos aus dem Wasser geborgen. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein - wie üblich in solchen Fällen.

(dpa)