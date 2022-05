Diebe stehlen Kupferteile vom Senftenberger Rathaus

Unbekannte Diebe haben mehrere Kupferteile vom Rathaus in Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) abmontiert und entwendet.

Die Täter stahlen in den vergangenen Tagen Fallrohre, Blitzschutzfangleitungen und Fensterbleche von dem Gebäude und einem Anbau, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der genaue Tatzeitpunkt stand zunächst nicht fest. Der Diebstahl wurde erst am Dienstag angezeigt, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Schadenshöhe war ebenfalls zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

(dpa)