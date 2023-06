Oberspreewald-Lausitz

vor 53 Min.

Eine Tote und zwei Verletzte: Ermittlungen zu Verbrechen

Nach dem Fund einer Leiche in einem Haus in Kroppen (Oberspreewald-Lausitz) ermittelt die Mordkommission in Cottbus zu einem Gewaltverbrechen.

Nach Angaben von Pressesprecher Maik Kettlitz informierte ein Mann am Mittwochfrüh die Polizei darüber, dass ihn eine 24-jährige verletzte Nachbarin um Hilfe gebeten habe. Als Polizisten eintrafen, brannte auf dem Nachbargrundstück eine Garage. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen einen schwer verletzten Mann. Im angrenzenden Wohnhaus, dass von dem Feuer nicht betroffen war, entdeckte die Polizei eine tote Frau. "Die Verstorbene weist Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen", sagte Kettlitz der dpa. Derzeit würden Spuren gesichert, die Ermittlungen zum Geschehen liefen. (dpa)

