Mann bei Arbeitsunfall nahe Senftenberg tödlich verletzt

Ein 61-Jähriger ist im Senftenberger Ortsteil Großkoschen (Oberspreewald-Lausitz) bei einem Arbeitsunfall gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann bei der Bergung eines festgefahrenen Lastwagens zwischen den LKW und einen Radlader geraten. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle am Freitagnachmittag. Die Ermittlungen zu den Unfallumständen übernahm das Amt für Arbeitsschutz.

(dpa)