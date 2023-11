Neunjährige Radfahrerin von Auto erfasst und verletzt

Eine neunjährige Radfahrerin ist in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden.

Rettungskräfte brachten das Mädchen nach dem Unfall am Freitagvormittag in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Cottbus mitteilte. Sie war nach bisherigen Erkenntnissen im Ortsteil Kleinleipisch aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten.

(dpa)