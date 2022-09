Bungalow abgebrannt: Schaden im sechsstelligen Bereich

Bei einem Brand in einem Bungalow in Woltersdorf im Landkreis Oder-Spree ist es zu einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich gekommen.

Dabei seien zudem ein Carport sowie zwei Autos komplett abgebrannt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Bungalow sei so stark beschädigt, dass der Mieter kurzfristig an einem anderen Ort untergebracht werden musste. Die Brandursache war zunächst unklar.

(dpa)