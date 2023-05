Neuer Brutplatz für Flussseeschwalben

Die in Deutschland gefährdeten Flussseeschwalben haben auf dem Groß Schauener See bei Storkow (Oder-Spree) ein neues Zuhause bekommen.

Für die weißgrauen Vögel wurden mit der örtlichen Fischerei Köllnitz zwei neue künstliche Brutinseln installiert, wie die Heinz Sielmann Stiftung am Montag mitteilte. Sie betreut 1150 Hektar im Naturpark Dahme-Heideseen, um den Artenreichtum zu erhalten und zu schützen.

Bislang diente den möwenartigen Vögeln ein Fischerkahn als Brutplatz in ungestörter Lage auf dem Wasser. Doch der wurde laut Stiftung zu klein. Die Flussseeschwalben haben den Platz zum Brüten angenommen, wie die zuständige Biologin Rebecca Oechslein berichtete.

Die Brutinseln liegen demnach wie Flösse auf dem See vor Anker. Sie sind aus Aluminium konstruiert und mit einem Sand-Kies-gemisch befüllt, um natürliche Uferstreifen zu imitieren. Holzdächer schützen vor Angriffen aus der Luft, etwa von Seeadlern. Der Aluminiumrahmen soll Fressfeinde wie Waschbären fernhalten.

Die Vögel brüten pro Paar zwei bis drei Eier aus. Nach Angaben der Stiftung bauen sie dafür keine richtigen Nester, sondern legen nur ein paar Stöckchen oder Ähnliches um die Eier, damit diese nicht wegrollen. Spätestens im Juni stellt sich der Nachwuchs ein.

Bekannt sind die Flussseeschwalben auch als elegante und präzise Flugkünstler mit großer Kondition. Aus dem Flug stürzen sie von oben herab in das Wasser, tauchen kurz ein und schnappen sich ihre Beute. Die 33 bis 39 Zentimeter großen Zugvögel legen im Herbst und Frühjahr viele Tausende Kilometer bis nach West- und Südafrika und zurück.

In Deutschland sind die meisten Flussseeschwalben-Kolonien an den Küsten der Nord- und Ostsee zu finden. Im 19. Jahrhundert waren sie auch an großen Flüssen mit vegetationsarmen Sand- und Kiesstränden noch weit verbreitet. Durch Maßnahmen wie Flussbegradigungen sind diese Lebensräume vielerorts verschwunden. Die Seeschwalbenart steht in Deutschland inzwischen als stark gefährdet auf der Roten Liste.

