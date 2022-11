Task Force zur Raffinerie PCK tagt: Neuausrichtung geplant

Bund und Land wollen eine Neuausrichtung am Standort der Ölraffinerie PCK in Schwedt voranbringen.

Bund und Land wollen eine Neuausrichtung am Standort der Ölraffinerie PCK in Schwedt voranbringen. Dabei geht es auch um alternative Treibstoffe wie Wasserstoff. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) berief eine Task Force der Landesregierung zur PCK-Raffinerie ein. Die Gruppe tagt erstmals an diesem Donnerstag. Am Nachmittag (15.30 Uhr) nehmen Woidke, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), zu den Ergebnissen Stellung. Auch der Sprecher der PCK-Geschäftsführung, Ralf Schairer, soll an dem Treffen teilnehmen.

Deutschland hat sich im Zuge des Ölembargos gegen Russland auf EU-Ebene verpflichtet, ab 2023 auf russisches Pipeline-Öl zu verzichten. Vor allem für die PCK-Raffinerie mit rund 1200 Beschäftigten ist das ein Problem. Die Bundesregierung präsentierte am 16. September ein Konzept, um den Standort zu sichern. Der Bund übernahm die Kontrolle über die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft. Danach berief Woidke eine Task Force der Landesregierung ein, um die Vorhaben zu begleiten, wie es hieß.

