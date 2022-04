Christen begehen Karfreitag: Gottesdienste und Ausflüge

Tausende Christen in Brandenburg haben am Karfreitag der Kreuzigung Jesu gedacht.

Die Gottesdienste im Land standen im Zeichen von Trauer. Auch der Krieg in der Ukraine spielte eine Rolle. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und das Erzbistum Berlin kündigten für Ostern, dem höchsten Fest der Christenheit, ebenfalls zahlreiche Gottesdienste an.

So wurden für Ostersonntag der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, und seine Frau Kara in der Nagelkreuzkapelle am Ort der ehemaligen Garnisonkirche in Potsdam erwartet. Für Ostermontag war in Caputh ein Gottesdienst mit dem Generalsuperintendenten der EKBO, Kristóf Bálint, geplant. In der Katholischen Kirche St. Peter und Paul in Potsdam stand für Karsamstagabend eine Liturgie der Osternacht auf dem Programm.

Viele Menschen nutzen die Zeit um Ostern für Ausflüge. Allerdings zeigte sich das Wetter am Karfreitag noch eher trüb mit Wolken oder mit Regen. Für Karsamstag und Ostern sagte der Deutsche Wetterdienst jedoch wieder mehr Sonnenschein voraus - und steigende Temperaturen für Spaziergänge, Ausflugstouren oder einen Besuch in der Gaststätte oder dem Eiscafé. Mit mehr Trockenheit steigt auch wieder die Gefahr für Waldbrände.

© dpa-infocom, dpa:220415-99-930281/2 (dpa)