Essen auf dem Herd vergessen: Brand zerstört Wohnhaus

Weil ein Mann einen Topf auf dem angestellten Herd vergessen hat, ist in Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ein Einfamilienhaus abgebrannt.

Ersten Ermittlungen zufolge schlief der Hauseigentümer ein, während der Topf mit dem Essen noch auf dem heißen Herd stand, wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Als der Mann wach wurde, stand bereits die ganze Küche in Flammen. Das Feuer breitete sich schnell im ganzen Haus aus und griff auf den Dachstuhl über. Der Bewohner habe sich rechtzeitig ins Freie retten können, sei jedoch an der Hand leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zur Behandlung der Verbrennungen sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht an. Die genaue Brandursache soll am Dienstag ermittelt werden.

