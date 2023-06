Feuerwehreinsätze bei Unwetter im Nordwesten Brandenburgs

Wegen eines Unwetters ist die Feuerwehr im Nordosten Brandenburgs am Montagnachmittag zu mehreren Einsätzen ausgerückt.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und im Havelland habe es in der Summe etwa 40 sturmbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr kurz nach 17 Uhr. Glücklicherweise sei bislang niemand verletzt worden. Laut Feuerwehr waren unter anderem Äste und Bäume auf Straßen und Häuser gefallen. In anderen Landesteilen blieb es laut Feuerwehr zunächst verhältnismäßig ruhig.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor schweren Gewittern in Brandenburg und Berlin gewarnt. Am Nachmittag seien in mehreren Landkreisen und Städten Gewitter der Stärke drei von vier sowie Starkregen und Hagel möglich, hieß es von den Meteorologen. Sie empfahlen, sich bei etwaigen Unwettern nach Möglichkeit drinnen aufzuhalten, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.

(dpa)