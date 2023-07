Mann prallt mit Auto gegen Baum: Tödlich verletzt

Ein 44-jähriger Mann ist mit seinem Auto bei Schönberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) nahe Neuruppin gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Mann in der Nacht auf Montag in der Nähe des Abzweigs nach Wulkow in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Polizisten eines Streifenwagens entdeckten das verunfallte Auto gegen 2:24 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Laut Polizei wurde der Fahrer in dem Auto eingeklemmt. Der 44-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, der Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Warum der Mann mit seinem Auto von der Straße abkam, ist noch unklar.

(dpa)