Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall nahe Wusterhausen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto nahe Wusterhausen (Ostprignitz-Ruppin) ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei übersah ein 73-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 5 am Abzweig Segeletz offenbar das entgegenkommende Motorrad und stieß mit dem Gefährt zusammen. Der 60-Jährige, der ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, stürzte und blieb leblos an einem Baum liegen. Rettungskräfte vor Ort konnten nur seinen Tod feststellen. Die Beifahrerin des Autos wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Hintergründe des Unfalls hinzugezogen.

