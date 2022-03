68.500 Kinder ohne Komplikationen gegen Corona geimpft

Mehr als 68.500 Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind bislang in Brandenburg gegen Corona geimpft worden.

Dabei sei es nicht zu einer einzigen intensivmedizinischen Behandlung oder gar zu einem Todesfall gekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam in einer Antwort auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion mit. Es sei kein Verdachtsfall einer Impfkomplikation bei Kindern dieser Altersgruppe übermittelt worden.

Bei den seit Beginn der Pandemie bis zum 24. Februar registrierten 68.518 Impfungen in dieser Altersgruppe hätten 13.890 Kinder Krankheitssymptome gezeigt. 148 dieser Kinder seien in Krankenhäusern behandelt worden.

In 19 dieser Krankheitsfälle konnten die Mediziner eine Corona-Infektion nachweisen. Bei 24 Jungen und Mädchen lag eine andere Ursache für den Krankenhausaufenthalt vor; bei 100 blieb der Grund unbekannt. Fünf Kinder mussten zeitweilig isoliert werden. Allerdings könnten keine Angaben zur Schwere der Erkrankungen gemacht werden, erklärte das Ministerium. Wegen fehlender Definition sei keine Einteilung in "leicht", "mittel" oder "schwer" erfolgt.

Den Angaben zufolge betrug die Erstimpfquote unter den Fünf- bis Elfjährigen in Brandenburg am 23. Februar dieses Jahres 9,9 Prozent. 6,8 Prozent der Kinder waren grundimmunisiert. Bei den Lehrkräften waren bei der letzten Erfassung am 10. Januar dieses Jahres 90 Prozent vollständig gegen Covid-19 geimpft.

Auf die Frage, was die Impfungen bei den Kindern dieser Altersgruppe bewirkten, verwies das Ministerium auf die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut. Die Stiko schätze den zu erwartenden Effekt auf der Basis von Modellrechnungsanalysen "als eher gering" ein, hieß es.

Impfungen gehörten grundsätzlich zu den wirksamsten vorbeugenden Mitteln, um die Übertragung von Infektionskrankheiten zu verringern und die Schwere von Krankheiten zu vermindern, betonte das Ministerium. Dies gelte auch für Impfstoffe gegen Covid-19.

