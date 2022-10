Bildungsministerium: 228 Millionen Euro für Corona-Maßnahmen

Das Bildungsministerium in Brandenburg hat in der Corona-Krise seit der ersten Welle im Frühjahr 2020 rund 228 Millionen Euro für Pandemie-Maßnahmen ausgegeben.

Rund 75 Millionen Euro habe allein die Ausstattung von Kitas und Schulen mit Corona-Tests gekostet, teilte das Ministerium am Mittwoch zu einzelnen Bereichen der Ausgaben mit. Mehr als 16 Millionen Euro seien in digitale Leihgeräte geflossen. Mit mehr als 9 Millionen Euro seien Aushilfen an Schulen finanziert worden zur Unterstützung des Unterrichts und zur Vermeidung von Unterrichtsausfall. Auch eine Notbetreuung für Schüler war notwendig. In den Gesamtausgaben sind Mittel aus drei "Corona-Rettungsschirmen" der Jahre 2020, 2021 und 2022 des Landes enthalten, Geld aus dem Haushalt des Bildungsministeriums und Bundesmittel.

(dpa)