Corona-Inzidenz in Brandenburg wieder leicht gestiegen

Nach mehreren Tagen Rückgang ist die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg wieder leicht gestiegen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden knapp 634 neue Infektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Menschen gemeldet, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervorging. Am Donnerstag lag der Wert bei rund 632, vor einer Woche waren es noch 832. Nur die Stadt Cottbus hat mit 1005 noch eine vierstellige Sieben-Tage-Inzidenz. Am niedrigsten war der Wert am Freitag im Landkreis Barnim mit 404. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter im Land 3080 neue Fälle.

